Iran har henrettet ung mand

Ifølge det franske nyhedsbureau AFP skriver Mizan også, at Rahnavard blev anholdt 17. november, mens han var i færd med at flygte ud af Iran.

Det er anden gang, at Iran har hængt en i forbindelse med demonstrationerne i kølvandet på 22-årige Mahsa Aminis død 16. september.

Mahsa Amini døde efter at være blevet anholdt af det iranske moralpoliti. Angiveligt skulle hun have båret sin hijab i strid med reglerne.

En mand ved navn Mohsen Shekari er allerede blevet hængt. Han blev hængt torsdag, efter at han blev dømt til døden for at have såret en sikkerhedsvagt med en kniv og blokeret for en vej i Irans hovedstad, Teheran.