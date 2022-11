TV 2-reporter i Qatar afbrudt på live-tv

- I har inviteret en hel verden til at komme her. Hvorfor må vi ikke filme? Det er et offentligt sted, siger Rasmus Tantholdt ifølge TV 2 til sikkerhedsfolkene.

Undervejs i transmissionen truer sikkerhedsfolkene blandt andet med at ødelægge TV 2’s kamera.

- De er bange for, at nogle af de her ting kommer frem. Min oplevelse efter at have rejst i 110 lande rundt omkring i verden er, at jo mere beskidt vasketøj, man har i kælderen, som man ikke ønsker at vise frem, jo sværere er det for os journalister at rapportere. Det er det, vi oplever her, siger Rasmus Tantholdt ovenpå hændelsen til TV 2.