79 børn døde i syrisk fangelejr sidste år

Det har siden ifølge Læger Uden Grænser udviklet sig til at være et både usikkert og uhygiejnisk fængsel.

Det skyldes blandt andet, at myndigheder siden slutningen af 2018 har brugt lejren som et sted for mennesker, der tidligere har opholdt sig i området kontrolleret af den militante ekstremistiske gruppe Islamisk Stat (IS).

I al-Hol-lejren er der udbredt mistrivsel og mangel på lægehjælp. Med jævne mellemrum sker der dødsfald og drab i lejren.

Både al-Hol-lejren og al-Roj-lejren ligger i det nordlige Syrien. De to lejre er kurdiskkontrollerede.

Sidste år hentede danske myndigheder 3 mødre og deres i alt 14 børn hjem derfra. Mødrene er siden blevet sigtet for at have støttet IS.