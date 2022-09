Hamas har henrettet fem palæstinensere i Gazastriben

Den militante islamistiske organisation Hamas siger, at den søndag har henrettet fem palæstinensere i Gazastriben - deriblandt to mænd, som skal have samarbejdet med Israel.

- Søndag morgen blev der eksekveret dødsstraffe mod to personer, som var dømt for at samarbejde med besættelsesmagten, og tre andre, som var dømt for kriminalitet, hedder det i en presseerklæring fra Hamas.