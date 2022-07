Tre magtfulde herrer, som de andre ikke vil lege med, mødes tirsdag til topmøde for at vise verden, at de kan og vil selv og ikke bøjer af for Vesten.

Præsident Putin tager på sit andet udlandsbesøg efter invasionen i Ukraine, når han rejser til Teheran for at mødes med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, og Irans leder, Ebrahim Raisi.