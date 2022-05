Femten europæiske lande har fredag skrevet under på en erklæring, som opfordrer Israel til at droppe planer om at bygge flere bosættelser på Vestbredden.

Danmark er en af underskriverne.

De 15 lande mener, at bosættelserne står i vejen for varig fred imellem israelere og palæstinensere.

- Israelske bosættelser er klart i strid med international lov og står i vejen for en retfærdig, varig og omfattende fred, skriver landene blandt andet.