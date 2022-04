500 børn dræbt eller såret af landminer i Irak på fem år

Med støtte fra en international koalition udkæmpede det irakiske militær mellem 2014 og 2017 en krig mod jihadistgruppen Islamisk Stat.

Unicef og Unmas opfordrer indtrængende ”alle parter til at accelerere enhver bestræbelse på at rydde landminer og rester af eksplosive stoffer samt at styrke hjælpen til minerydning og til værn af børns ret til et sikkert, trygt og beskyttet miljø.”

I Afghanistan er der fortsat minefelter i næsten alle former for terræn.