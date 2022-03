Prisvindende saudiaraber er fri efter ti års fængsel og pisk

Det er Europas vigtigste menneskeretspris, og den uddeles hvert år af Europa-Parlamentet.

Badawi har også flere gange været blandt de nominerede til Nobels fredspris.

Hans hustru har i næsten syv år holdt offentlige gudstjenester for Badawi.

Ved arrangement nummer 374 i februar i år fortalte hun AFP, at hun har holdt kontakten med sin mand og nogle uger har haft telefonsamtaler med ham tre gange om ugen.

Ensaf Haidar bor i den canadiske provins Quebec, som har opført Badawi på en særlig prioriteret liste over potentielle immigranter.

Der er ikke frigivet detaljer om hans løsladelse.

Nødhjælpsorganisationen Amnesty har dog sagt, at Badawi risikerer et forbud mod at rejse uden for Saudi-Arabien i ti år.