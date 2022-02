»Denne forfærdelige mand er ikke mere,« sagde Biden i en tale til nationen og tilføjede, at operationen sender et stærkt signal til alverdens terrorister om, at de lever på lånt tid.

Helikopter sprængt i luften

Al-Quraishi var forholdsvis ukendt i den brede offentlighed, men han var tilsyneladende i færd med at genrejse den besejrede terrororganisation. For nylig angreb IS-terrorister et fængsel i det nordøstlige Syrien.

De amerikanske specialtropper ankom ved et-tiden om morgenen i helikoptere til terrorlederens bolig i landsbyen i Idlib-provinsen tæt på Tyrkiet. Flere militante islamistiske grupper opererer i området, som er den sidste højborg for oprørerne i den nu 11 år lange borgerkrig mod den syriske leder, Bashar al-Assad.

Under operationen opstod der mekaniske problemer med en af helikopterne. Soldaterne valgte at sprænge den i luften og flyve væk i en anden. Det samme skete under den ellers vellykkede operation i 2011 mod bin Laden i Abbottobad, Pakistan. Som vicepræsident var Biden dengang skeptisk over for den operation.