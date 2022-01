Over 200 meldes dræbt og såret under luftangreb i Yemen

Et meget stort antal mennesker er fredag dræbt under et luftangreb mod et fængsel i Yemen.

Læger uden Grænser opgiver antallet af døde og sårede til over 200, mens Internationalt Røde Kors siger over 100.

- Det er umuligt at vide, hvor mange mennesker der er dræbt. Det ser ud til at have været en forfærdende voldshandling, siger Læger uden Grænsers leder i Yemen, Ahmed Mahat, til AFP.