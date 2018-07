Iransk kvinde anholdt for at danse i video på Instagram

Den blot 18-årige iranske kvinde Maedeh Hojabri er sammen med en række andre blevet anholdt, efter hun lagde en video op på det sociale medie Instagram, hvor hun dansede ubekymret rundt i sit soveværelse.

På landsdækkende fjernsyn indrømmede Maedeh Hojabri, der til dagligt ernærer sig som gymnast, at hun i videoen havde brudt med Irans strenge moralske normer, men også at det på intet tidspunkt havde været tilsigtet.

Hun gjorde det kun for at få flere følgere på Instagram, lod hun forstå.

Men modstandere af det iranske præstestyre påpeger, at gymnasten blev tvunget til at medvirke i programmet og undskylde for sin opførsel af de iranske myndigheder.

Det skriver The Guardian.

Teenage dancer, Maedeh Hojabri, was arrested in Iran. She used to record dance videos in her bedroom and upload them to her instagram with 600K followers.#مائده_هژبرى pic.twitter.com/3EDVR9veV3— Negar (@NegarMortazavi) 8. juli 2018

På sin Instagram-profil nåede Maedeh Hojabri at dele omkring 300 videoer med sine cirka 600.000 følgere, inden de iranske myndighederne trak stikket.

I mange af videoerne dansede hun i både iranske og vestlige stilarter, ligesom hun også optrådte uden den muslimske hovedbeklædning hijab, hvilket ellers er påbudt, når man færdes i det offentlige rum i Iran.

I andre videoer gik det dog anderledes stille og roligt for sig. Her filmede hun sig selv, mens hun snakkede om parkour, en udendørs sportsgren, der i øjeblikket nyder stor popularitet blandt kvinder i Iran.

Men det er formentligt kun et spørgsmål om tid, inden Instagram tilføjes rækken af forbudte sociale medier i det iranske præstestyre.

Teherans cyberpoliti har meddelt, at de planlægger at lukke lignende populære Instagram-konti, der bryder med landets moralske normer, og retsvæsnet i Iran har desuden truet med fuldstændigt at blokere for adgangen til det sociale medie.

En række andre sociale medier er allerede blevet lukket ned af de iranske myndigheder. Det gælder bl.a. Facebook, Twitter, Youtube og Telegram. Men trods den skærpede adgang fortsætter flere millioner iranere med at kommunikere med hinanden og omverden over krypterede internetforbindelser.

I 2014 blev også seks unge iranske mænd og kvinder dømt til fængselsstraf, efter de havde filmet sig selv dansende på toppen af hovedstaden Teherans tage til amerikanske Pharrell Williams popbasker "Happy".