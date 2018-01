FN: 206 firmaer gør forretning i israelske bosættelser

FN's menneskerettighedskontor har fundet frem til 206 selskaber, der gør forretning i omstridte israelske bosættelser i det palæstinensiske Gaza og på Vestbredden.

Det oplyser FN-kontoret OHCHR på sin hjemmeside onsdag.

De fleste af selskaberne er enten israelske eller amerikanske.

Både Israel og USA har forsøgt at stoppe offentliggørelsen af listen, der har været undervejs siden marts 2016, skriver nyhedsbureauet AP.

143 af selskaberne har hovedsæde i Israel eller i bosættelsesområderne. 22 hører hjemme i USA. De resterende har hovedsæde i 19 andre lande, men det opgøres ikke hvilke.

Der er heller ikke offentliggjort navne på firmaerne. Det ventes dog at ske, når FN har kontaktet alle 206 selskaber på listen.

- Brud på menneskerettighederne i forbindelse med bosættelserne er omfattende og ødelæggende og rammer alle dele af palæstinensisk liv, lyder det fra OHCHR.

- Selskaber spiller en central rolle i at fremme bosættelserne og at vedligeholde og udvide de israelske bosættelser, skriver FN-organet og peger på, at det er "svært at forestille sig", at disse firmaer følger gældende retningslinjer og international ret.