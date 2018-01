Kold luft efter Jerusalem-beslutning: Trump-regering halverer bidrag til palæstinensisk støtteprogram

SAN FRANCISCO

USA har tirsdag sat handling bag sin trussel om at skære i sin støtte til palæstinensere flygtninge.

USA vil fortsætte med at betale 60 mio. dollar til FN-agenturet, UNRWA, men 65 mio. dollar vil nu blive tilbageholdt til »fremtidig overvejelse,« har det amerikanske udenrigsministerium meddelt.

Præsident Donald Trump har truet med dette for at tvinge præsident for Det palæstinensiske selvstyre, Mahmoud Abbas, til forhandlingsbordet for at finde en fredsløsning med Israel.

På Twitter klagede Trump tidligere på måneden over, at Washington ikke får »nogen påskønnelse eller respekt« fra palæstinenserne.

»Og hvis palæstinenserne ikke længere er villige til at forhandle fred, hvorfor skulle vi så fortsætte disse massive udbetalinger til dem,« fortsatte han.

Det har dog ikke fået Abbas til ændre standpunkt eller retorik. Efter Trumps anerkendelse af Jerusalem som Israels hovedstad, har Abbas sagt, at USA ikke længere kan være en uvildig forhandlingsparter og har beskyldt Israel for at have »afsluttet« den vigtige Oslo-fredsproces fra 1990’erne.

USA ændrer sin mellemøstpolitik: USA’s præsident hyldes i Israel, men får skældud i resten af verden Donald Trump anerkender Jerusalem som Israels hovedstad.

USA har hidtil været den største donor til UNRWA og leverede næsten 30 pct. af det totale budget. Pengene har FN-agenturet brugt til at levere sociale ydelser, sundhedsbistand og uddannelse til palæstinensere på Vestbredden, i Gaza, Jordan, Syrien og Libanon.

Palæstinensere opfordrer PLO til ny hård Israel-kurs

FN advarede mandag om, at det ville være katastrofalt, hvis USA skar voldsomt i sit bidrag.

»Palæstinensiske flygtninge er blandt de mest sårbare mennesker i Mellemøsten. Vores sundhedscentre er helt bogstaveligt en livline for sårbare kvinder og børn, syge og ældre,« sagde Chris Gunness, UNRWA-talsmand til Reuters.

Ifølge nyhedsbureauet har direktør for Human Rights Watch, Kenneth Roth, kaldt USA’s beslutning for »hævnlysten« og en »bølletaktik.«

Til gengæld vil den israelske regering næppe kritisere beslutningen. Israel har tidligere beskyldt UNRWA for at hjælpe terrorister og for at fastholde palæstinensere i rollen som flygtninge; selv efter at de har bosat sig i andre lande, hvilket komplicerer muligheden for at finde en løsning på den israelske-palæstinensiske konflikt, skriver Times os Israel.