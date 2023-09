Erdogan beder Elon Musk om at bygge Tesla-fabrik i Tyrkiet

Erdogan skal også have givet udtryk for, at Tyrkiet er åben for at samarbejde om kunstig intelligens og Starlink - Musks globale satellitinternetprojekt.

Temaerne lader til at blive nogle af de samme for Musk og Netanyahu mandag.

På det sociale medie X, der tidligere er kendt som Twitter, skriver Netanyahu ifølge nyhedsbureauet AFP:

- Jeg begynder dette besøg i Californien, hvor jeg mødes med den nuværende leder for den mest dramatiske udvikling i nyere tid og måske helt generelt, Elon Musk.

- Jeg vil diskutere kunstig intelligens med ham, og jeg vil også arbejde på at opmuntre ham til at investere i Israel i de kommende år.

- Han baner i ret stort omfang vejen for store ændringer for menneskeheden og også staten Israel.