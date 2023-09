EU-chef lover migranthjælp til Italien under besøg på ø

EU har søndag præsenteret Italien for en række tiltag, der skal hjælpe landet med at håndtere et rekordhøjt antal migrantankomster.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er EU’s Kommissionsformand, Ursula von der Leyen, der har varslet EU-hjælp under et besøg på den italienske ø Lampedusa. Her holdt hun søndag pressemøde med Italiens premierminister Giorgia Meloni.