EU-Parlamentet strammer reglerne efter korruptionssag

- Qatar-skandalen viste, at fjendtlige stater har for let adgang til i skjul at påvirke EU-politikken. Det problem retter vi nu op på ved at stramme reglerne, siger Morten Løkkegaard.

Reglerne vil pålægge medlemmer af parlamentet at oplyse om mulige interessekonflikter. Og er der en interessekonflikt, vil det udelukke medlemmet fra at besidde centrale poster.

I et forsøg på at undgå negativ påvirkning skal samtlige møder, som parlamentarikere deltager i med lobbyister og repræsentanter fra lande uden for EU, registreres offentligt.

Hvis parlamentarikerne bryder reglerne, vil det resulterer i en straf, som efterfølgende også skal offentliggøres. Igen er det et forsøg på at afskrække parlamentarikere fra at holde møder, der kan kompromittere deres uafhængighed.