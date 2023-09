Sverige gør benzin over en krone billigere fra næste år

Tiltaget koster sammenlagt den svenske stat 6,48 milliarder svenske kroner, oplyser Oscar Sjöstedt. Det svarer til lidt over 4 milliarder danske kroner.

Energi- og erhvervsminister Ebba Busch siger, at regeringen med torsdagens udmelding holder, hvad de lovede før valget sidste år.

- Jeg har noteret mig, at der har været en del skuffelse i løbet af vinteren. Det var været et udtryk for, hvor hård situationen er, og at de gerne vil have det til at ske nu, nu, nu, siger ministeren og fortsætter:

- Nu leverer vi på vores valgløfte.

Afgiften på benzin sænkes med yderligere 75 øre i 2025.

En liter benzin koster torsdag 20,94 svenske kroner per liter i Sverige. Det svarer til 12,92 danske kroner.