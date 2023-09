Ukraine takker USA efter McDonald's' tilbagevenden

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, var onsdag under et besøg i Ukraine forbi McDonald’s sammen med sin ukrainske modpart Dmytro Kuleba.

- Jeg har en oprigtig interesse i at få nogle pommes frites, lød det fra Blinken, der besøgte hovedstaden Kyiv.

På den ikoniske amerikanske fastfoodkæde takkede Kuleba Blinken for at hjælpe med at få McDonald’s tilbage i det krigsplagede land.