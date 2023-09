Vestberlins glitrende Tauentzienstrasse med stormagasinet KaDeWe har siden den tid, da muren delte hovedstaden i to, været et udstillingsvindue for alt det, som industri- og handelsmagten Tyskland formår.

Her på millionbyens store forretningsgade cruiser der stadig muskuløse Audier og BMW-limousiner forbi flagskibsforretningerne for bomstærke tyske varemærker som Adidas og Hugo Boss.