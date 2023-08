EU's udenrigschef tror på aftale om massiv militærstøtte til Ukraine

Hvis det lykkes, vil støtte kunne begynde fra 1. januar 2024.

Her vil der i givet fald være et loft på fem milliarder euro per år over den militære støtte til Ukraine. Det svarer til omkring 37 milliarder kroner årligt.

Til sammenligning er hele det danske forsvarsbudget i 2023 på omkring 30 milliarder kroner. Ukraine modtager også støtte fra en række andre allierede uden for EU som USA, Storbritannien, Canada og Tyrkiet.

Ved at understrege, at der er tale om et loft - ikke et minimum - håber Borrell formentlig at kunne overbevise EU-landene om at åbne for yderligere støtte.

Det sker på et tidspunkt, hvor mange EU-lande selv kæmper med de nationale budgetter efter corona og i lyset af forsat inflation.