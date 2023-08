Mandens våbenaktier bringer Norges udenrigsminister i uføre

Miljøpartiet De Grønne kræver, at udenrigsministeren træder tilbage.

Men statsminister Jonas Gahr Støre siger, at han fortsat har tillid til Huitfeldt.

Hun erkender over for avisen, at hun ikke har levet op til sin pligt som udenrigsminister.

- Baseret på en vurdering fra lovafdelingen er der grund til at tro, at jeg har været inhabil i flere sager, siger hun på et pressemøde onsdag eftermiddag.

Selv anslår hun, at hendes mand, Ola Flem, de seneste tre år har gennemført cirka 100 aktiekøb gennem sit eget investeringsselskab.