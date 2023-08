Hitlers fødehjem får ny funktion

Selv om Hitler ifølge BBC blot boede i huset i få uger efter sin fødsel i 1889, tiltrækker den tidligere tyske diktators fødehjem fortsat nazisympatisører fra hele verden.

Det var i et forsøg på at forhindre netop det, at den østrigske stat overtog ejerskabet over den forfaldne bygning i 2016.

Günter Schwaiger, der står bag en østrigsk dokumentar om Hitlers fødested, hævder, at planerne for Hitlers fødehjem ligger tæt på den afdøde diktators egne ønsker for bygningen.

Påstanden om Hitlers egne ønsker underbygger han med en artikel fra en lokalavis fra 1939.