Analyse: Danmarks bidrag af 19 jagerfly til Ukraine er historisk – men kan ende uden betydning

Volodymyr Zelenskyjs overraskelsesvisit i Danmark søndag for at sige tak for den danske donation af 19 F-16-fly til Ukraine er en klar illustration af, hvor stor pris præsidenten sætter på, at Danmark som en af Ukraines stærkeste støtter har indvilget i at opfylde et af hans hedeste ønsker.

Zelenskyj har fra den russiske invasions begyndelse nærmest tigget og plaget Vesten om at levere jagerfly, så Ukraine mere magtfuldt kunne gå op mod den russiske aggressor. Ikke siden Første Verdenskrig er en krig blevet vundet uden beherskelse af luftrummet. Men USA og det øvrige Vesten har hidtil holdt sig tilbage af frygt for, at dette ville ophidse Vladimir Putin og blot eskalere krigen.