Massemorderen Breivik stævner på ny den norske stat

- Det sidste år er der sket en forværring af hans situation i Rinkerike fængsel, siger hans advokat til Aftenposten.

- Vi føler, at det er meget uheldige tilbageskridt efter så mange års isolation, føjer han til.

I 2016 anlagde Breivik et civilt søgsmål mod staten for brud på menneskerettighederne. Her fik han delvis medhold i byretten i Oslo, at omstændighederne ved hans afsoning ikke var tilstrækkelige.

Men landretten omgjorde afgørelsen i 2017.

Breivik blev i 2012 idømt 21 års fængsel for sine ugerninger 21. juli 2011.