Røde Kors-leder melder om 2000 evakueringer på to døgn

For de mennesker, der er nødt til at forlade deres hjem, og som har brug for hjælp fra sundhedsvæsenet, gælder det et lokalt hotel, som ligger højt over vandet skærmet fra oversvømmelsen.

Ifølge Røde Kors-lederen er omkring en tredjedel af de 2000 evakueret til hotellerne, mens to tredjedele i stedet er rykket til venner og bekendte.

- Det er meget alvorligt. Store dele af både Hole og Ringerike står under vand. Vandstanden er mange gange højere, end noget der er normalt ved regn.

Mens vandstanden normalt er omkring 150 kubikmeter vand pr. sekund er den ny vandstand oppe på 1200, oplyser han.

- Det er første gang, vi ser så en stor vandføring, siger Espen Swang.

Vandstanden medfører dels oversvømmelser - men også jordskred, hvor vandet tager store mængder af jord og sten med sig.