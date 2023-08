Svensk bjerg lukker for turister efter stort diarréudbrud

Lørdag opfordrede stedet de sygdomsramte turister til at sørge for grundig hygiejne og til at træde af på naturens vegne et stykke fra vandreruten.

Kebnekaise Fjällstation har også kommenteret situationen på sociale medier:

- Vi kan se, at gæsterne i stigende takt bliver syge. Det gør det sværere og sværere at isolere folk, spritte af og sørge for separate rum til de syge.

Destinationen er blevet lukket fra søndag og frem til torsdag i næste uge.

- Vi bliver nødt til at få stoppet spredningen af infektionen på stationen og give de ansatte en chance for at få rengjort alle områder og få bragt nye toiletter op til området, lyder det i en udtalelse.

Turister, der havde planlagt besøg på bjergstationen mellem søndag og torsdag, vil få aflyst deres tur og få pengene tilbage, skriver Aftonbladet.