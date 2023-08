Polen opruster ved grænsen efter belarusisk krænkelse af luftrum

Nato er blevet informeret om hændelsen.

Samtidig er den belarusiske chargé d’affaires blevet indkaldt til samtale i Polen for at forklare situationen.

Belarus udtaler ifølge nyhedsbureauet Reuters, at beskyldningerne om en krænkelse af luftrummet er ”langt ude”.

Det belarusiske forsvarsministerium mener, at den påståede krænkelse er et påskud for at sende flere styrker til grænsen.

Meldingerne kommer, på et tidspunkt hvor der er en hel del spændinger mellem Belarus, som er nær allieret af Rusland, og Polen.