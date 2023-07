Ifølge Kristersson sker det ”for at overveje tiltag, der kan styrke vores nationale sikkerhed og svenskernes sikkerhed i Sverige og i verden”.

Der skal derfor ses nærmere på den svenske ordenslov, meddeler han. Den indeholder blandt andet regler om offentlige forsamlinger samt regler om offentlig orden og sikkerhed.

En lignende melding kom også fra den svenske arbejdsmarkeds- og integrationsminister Johan Pehrson fra Liberalerna tidligere på ugen.

Det er ikke sikkert, at Danmark og Sverige kommer frem til de samme løsninger, påpeger Kristersson. Men de har ”den samme analyse”, skriver han.

Den lyder, at ”situationen er farlig, og at der er behov for tiltag for at styrke vores modstandskraft”.