Moskva rammes af tredje droneangreb på en uge

Tidligere på natten lød det, at angrebet havde fundet sted i den vestlige del af hovedstadsregionen af samme navn.

Det er tilsyneladende det tredje droneangreb på Moskva i løbet af den seneste uge.

Mandag morgen oplyste Rusland, at der var ukrainske droner over landet. Her blev en drone skudt ned, mens en anden fløj ind i en kontorbygning i Moskva.

Rester fra dronerne blev også fundet nær landets forsvarsministerium - blot én kilometer væk fra det russiske regeringskompleks, Kreml.

Fredag oplyste Sergej Sobjanin på Telegram, at en ”fjendtlig drone” havde forsøgt at begå et angreb. Han skrev dog ikke, hvor dronen havde befundet sig.