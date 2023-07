Grækenland: Mennesker har startet de fleste af landets skovbrande

Grækenland er vant til hedebølger om sommeren, men i år har den varet længere end normalt, siger eksperter.

Ifølge græske meteorologer lå temperaturen tidligere på ugen flere steder i det centrale og sydlige Grækenland på mellem 43 og 46 grader.

EU’s klimatjeneste, Copernicus, meddelte onsdag, at røgudviklingen for de græske skovbrande er på det højeste niveau, der er målt i de seneste 21 år.

I de seneste 12 dage har græske brandfolk kæmpet for at slukke over 600 brande, siger Grækenlands regering onsdag.

Forskere fra organisationen World Weather Attribution sagde i et studie, der blev offentliggjort tirsdag, at de hedebølger, som dele af Europa og Nordamerika oplever denne sommer, med stor sandsynlighed ikke ville have fundet sted uden menneskeskabte klimaforandringer.