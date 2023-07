Putin og Lukasjenko mødes for første gang siden Wagner-oprør

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har søndag fået besøg af en af sine nærmeste allierede, den belarusiske præsident, Aleksandr Lukasjenko.

Det skriver det statsejede russiske nyhedsbureau Tass.

Det er første gang, at de to ledere mødes, siden Wagner-gruppen for cirka en måned siden indledte et oprør mod Ruslands militære topledelse.