Derudover vil tre færger give husly til nogle af de evakuerede, oplyser den græske kystvagt.

Skovbrandene brød ud tirsdag i et bjergområde i den sydøstlige del af øen. Siden har de bredt sig.

Brandene har ramt den græske ferieø på et tidspunkt, hvor Grækenland ligesom resten af Sydeuropa står midt i en hedebølge.

Søndag ventes temperaturen at nå 45 grader i Grækenland, skriver Reuters.

Det græske udenrigsministerium har aktiveret sit nødberedskab for at kunne bistå udlændinge, der ønsker at forlade landet på grund af skovbrandene.