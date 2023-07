Politiet i Brandenburg oplyser til Express, at det ekstra mandskab bliver sat ind kl. 7.00 fredag morgen (lokal tid).

Det store kattedyr blev første gang set natten til torsdag.

»Omkring midnat modtog vi en besked, vi ikke havde set komme. To forbipasserende så et dyr på jagt efter et andet. Det ene var et vildsvin, og det andet var tilsyneladende et rovdyr, en hunløve,« fortæller talsmand for politiet i Brandenburg til AFP.

Det er blevet helt klart, at der er tale om løve. Borgere i den tyske forstad har filmet dyret med en mobiltelefon. Og siden har politibetjente observeret løven, siger Kerstin Schroeder fra politiet til AFP.