Klimaforsker peger på tre ingredienser i uheldig hedecocktail

Han forklarer, at forskydningen fra Sahara skyldes en særlig vejrsituation.

Men det er global opvarmning, der sætter scenen på den lange bane.

- Den situation, vi ser nu, er et billede på, hvad vi vil se meget mere af i fremtiden, fordi vi har den underliggende globale opvarmning med et ekstra regionalt boost over Sydeuropa på grund af en mere generel udvidelse nordpå af det her store nedsynkningsområde ved Sahara.

Også klimafænomenet El Niño, der kort fortalt opstår af naturlige årsager, når overfladevand i dele af det tropiske Stillehav bliver unormalt varmt, vil udvikle sig de kommende måneder og give en effekt.

Han pointerer, at meget er betinget af vejrsystemerne. Og de er meget dynamiske og derfor præget af en høj grad af tilfældighed.

- Men når vi har global opvarmning, og vi så også ser de her særlige vejrforhold, så betyder det, at rekorderne bliver meget større.