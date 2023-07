H5N1 har en høj dødelighed i de få påviste smittetilfælde hos mennesker, og modsat covid-19 ser virussen ud til at ramme unge hårdest.

I oktober 2022 var der et voldsomt H5N1-udbrud på en spansk minkfarm. Minkene blev formentlig smittet af vildfugle og Lone Simonsen vurderer, at der er god grund til at tro, at H5N1 derefter spredte sig fra mink til mink.

De finske myndigheder antager, at blårævene er smittet af vildfugle. Det er uklart, om rævene har smittet hinanden. Flere influenzatilfælde hos blåræve på andre finske pelsfarme undersøges nu for at se, om der også er tale om H5N1.

I sidste uge meldte polske myndigheder om et H5N1-udbrud hos huskatte i hele landet. Det antages, at smittekilden er kontamineret fjerkrækød.