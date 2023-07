Et udbrud af alvorlig fugleinfluenza hos katte vækker opsigt

En række mystiske dødsfald blandt polske huskatte vækker opsigt, og myndighederne har nu sendt en advarsel til landets katteejere.

For det viser sig, at flere syge eller afdøde katte er testet positiv for fugleinfluenzaen H5N1, som i de senere år har spredt sig som en steppebrand blandt verdens fugle og tilmed smittet pattedyr – herunder mennesker – ofte med fatale konsekvenser.