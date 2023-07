Google slipper sin chatrobot løs i EU-lande

Udbredelsen af kunstig intelligens såsom chatrobotter har medført både begejstring og bekymring hos fagfolk ifølge nyhedsbureauet AFP.

Bekymringerne går på alt fra risikoen for massespredning af misinformation over automatisering, der kan overflødiggøre faggrupper, til at kunstig intelligens i yderste konsekvens kan være farlig for menneskeligheden.