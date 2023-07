Et korps af omkring 500 personer har de seneste dage bidraget med eftersøgningen af den to-årige på marker, i skove og huse i området omkring landsbyen uden held. Onsdag erkendte anklageren, at man havde meget få spor i efterforskningen af den lille drengs forsvinden, og en blodplet, der var blevet fundet i en bil og anset som et muligt spor, viste sig at stamme fra et dyr.

Efterforskerne i sagen mener, at det er meget usandsynligt, at den to-årige forsvandt af sig selv og peger i retning af, at der må være sket en forbrydelse. De vil dog ikke udelukke muligheden, »selvom denne sandsynlighed er meget lille.«.