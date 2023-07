Kosovos regering trækker politistyrker tilbage for at lette uro

Kosovos regering har tirsdag sagt, at den vil nedskalere polititilstedeværelsen og iværksætte andre tiltag for at mindske spændingerne i den nordlige region i landet, hvor fjendskabet mellem albanere og etniske serbere har nået det højeste niveau siden 2008.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I en udtalelse tirsdag lyder det fra regeringen, at ”den ikke vil tage handlinger, der vil eskalere situationen i nord”.