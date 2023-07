Jaswant Singh Chail var klædt i sort fra top til tå og iført hætte, handsker og ansigtsmaske. Bevæbnet med en ”supersonisk” armbrøst forcerede han julemorgen 2021 Windsor Castles slotsmure ved hjælp af en rebstige.

Den dengang 19-årige mand nåede at opholde sig på den britiske kongefamilies slotsejendom i to timer, før en vagt fik øje på ham og råbte ham an. Adspurgt om sit ærinde, kom Chail med et kortfattet svar: