Vulkan er i udbrud nær Islands hovedstad

Det er tredje gang i løbet af to år, at der er kommet lava ud i dette område, oplyser Islands Meteorologiske Institut ifølge AFP.

Island oplevede i april 2010 et vulkanudbrud, der lammede store dele af flytrafikken i Europa, da vulkanen sendte askeskyer flere kilometer op i luften over et meget stort område.

Det førte til aflysning af titusindvis af flyafgange.

Der er endnu ikke nogen meldinger fra Island om, hvorvidt mandagens udbrud kan få konsekvenser for flytrafikken.

Men to tidligere udbrud i samme område i 2021 og 2022 udviklede sig ikke til at udgøre nogen større fare, heller ikke for flytrafikken, skriver AFP.