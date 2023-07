Mand er dømt i Sverige for terrorfinansiering af PKK

Dette kan ændres, hvis der er risiko for, at manden vil blive udsat for tortur i Tyrkiet.

Den dømte nægter sig skyldig i alle anklager på nær våbenbesiddelse.

For at få grønt lys til Nato-medlemskab skal Sverige anlægge en hårdere linje over for tilhængere af det kurdiske arbejderparti PKK. Det er et krav fra Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Sverige og Finland søgte om Nato-medlemskab sidste år i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine.

Mens Finland er blevet indlemmet i alliancen, er det endnu ikke lykkedes for Sverige.

Konflikten mellem Sverige og Tyrkiet har blandt andet handlet om, at mange tyrkiske kurdere har fået asyl i Sverige. På den måde støtter Sverige ifølge Tyrkiet kurdiske grupper, der efter tyrkisk opfattelse er terrorister.