Svensk politi fjerner Thunberg fra protest kort efter bødestraf

- Vi gør det her, fordi vi står midt i en klimakrise. Vi, som har mulighed for at handle, har en forpligtelse til at gøre det, siger Thunberg til TT.

Demonstrationen endte med, at Thunberg og de øvrige aktivister blev fjernet af politiet. Klokken 16.17 oplyste politiet, at aktionen var opløst.

Nogle timer før demonstrationen havde Thunberg fået 30 dagsbøder af 50 svenske kroner. Det svarer samlet til omkring 960 danske kroner.

Hun fik bødestraffen for at nægte at følge politiets anvisninger i forbindelse med en aktion, der mindede om mandagens protest.