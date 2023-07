EU-Kommissionen vil have 30 procent mindre madspild i 2030

Omvendt vil EU-målene være bindende. Det er positivt, lyder det fra Dansk Erhverv.

- Dagligvarehandlen har i mange år arbejdet aktivt for at reducere madspild. Blandt andet ved at optimere deres vareflow, ved at sænke prisen på fødevarer, hvis holdbarhed er ved at udløbe, eller ved at donere overskydende varer til organisationer, der indsamler og videredistribuerer disse, siger fagchef for fødevarer Saoirse McKeever Andersen.

Hun påpeger, at detailhandlen og restaurationsbranchen i Danmark står for den laveste andel af madspildet.

Men det betyder ikke, at der ikke kan gøres mere i supermarkeder og på restauranter, lyder det fra fagchefen.

Hun tilføjer, at de bindende mål forhåbentligt kan få myndigheder til at lempe på nogle af de krav og regler, der stilles til virksomheder.