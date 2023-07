Spansk EU-formandskab har Ukraine som førsteprioritet

Om landet er klar til egentlige optagelsesforhandlinger ventes at blive klarlagt af en ny rapport fra EU-Kommissionen. Rapporten ventes i slutningen af oktober eller begyndelsen af november.

Ukraine er dog langt fra det eneste emne i den kommende tid. Det spanske formandskab har i alt fire prioriteter for de kommende seks måneder, fastslår Pedro Sanchez.

Ud over Ukraine er det også at styrke EU’s konkurrencedygtighed, sikre grøn omstilling og fortsætte arbejdet med en fælles migrationspolitik for EU.

Når et land har det roterende formandskab for EU er det formand for ministerrådet i et halvt år. På den måde deles formandsopgaverne mellem EU-landene, og de får alle mulighed for at sætte dagsordenen i ministerrådet.

Formandskabet er forberedt langt tid i forvejen i koordination med andre EU-lande og EU-Kommissionen. Derfor vil det ifølge Pedro Sanchez ikke få betydning for prioriteterne, at der er valg i Spanien den 23. juli.

Spaniens formandskab fortsætter frem til den 31. december 2023.