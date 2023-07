Danmark sender millioner til genopbygning af skoler i Ukraine

I juni blev et bredt flertal i Folketinget enige om at øge støtten. Dermed afsættes der samlet for 21,9 milliarder kroner til Ukrainefonden over de næste fem år.

Da der i forvejen var afsat 9,5 milliarder til Ukraine, betyder det, at det samlede støttebeløb gennem fonden er 32,6 milliarder kroner.

Der er i 2023 afsat 1,2 milliarder kroner til civile indsatser i Ukraine og øvrige østlige nabolande.