Lukasjenko: Vi får aldrig brug for at bruge Putins atomvåben

- Som tingene skrider frem, føler vi os mere og mere overbeviste om, at de (våbnene, red.) skal udstationeres her i Belarus, et pålideligt sted, siger Lukasjenko.

- Jeg er sikker på, at vi aldrig får behov for at bruge dem, mens de er her. Og ingen fjende kommer til at sætte fod i vores land.

Lukasjenko har ligesom Vladimir Putin gentagne gange beskyldt vestlige lande for at forsøge at ”ødelægge” sit land og hævder, at beholdningen af atomvåben er et nødvendigt skridt for at afskrække aggressioner.