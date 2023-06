Tidligere Audi-chef har fået dom i dieselgate-sagen

En betinget fængselsdom betyder, at Stadler slipper for at skulle afsone i fængslet, medmindre han eksempelvis begår ny kriminalitet i perioden.

Stadler erkendte sig i sidste måned skyldig i sagen - blandt andet for netop at undgå tid i fængslet. Det var ventet, at han ville få en straf på mellem 18 og 24 måneders betinget fængsel.

Stadler er en af tre tidligere Audi-chefer, der har været anklaget i dieselgate.

De to andre mistænkte står over for mere alvorlige anklager om at stå bag selve manipulationen med software i biler fra Audi, Volkswagen og Porsche.