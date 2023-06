Sikkerhedspersonale aflyser sommerstrejker i Heathrow

Over 2000 ansatte har ifølge Reuters taget imod lønstigninger på mellem 15,5 og 17,5 procent.

Personalet havde planlagt at nedlægge arbejdet i alt 31 dage i løbet af sommeren.

Strejkerne var planlagt, så de skulle ramme på flere travle weekender.

I de seneste måneder har sikkerhedspersonale allerede strejket 18 dage.

Lufthavnen lovede, at sommerens planlagte strejker ikke ville påvirke driften afgørende. Men fra flere steder var der frygt for, at sidste års kaotiske scener i Heathrow ville gentage sig.