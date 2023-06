Asyltilstrømning til EU-lande stiger og nærmer sig niveau fra krise

Dengang søgte over 311.000 personer asyl i EU-lande i første kvartal af 2016.

Ifølge tal fra FN’s flygtningeorganisation UNHCR er antallet af døde og savnede i Middelhavet nu over 1100 personer i år.

Det tal ventes at stige, når der er skabt et overblik over antallet af døde, efter at et skib med mange hundrede migranter tidligere i juni forliste i Middelhavet ud for Grækenlands kyst.

Kaare Dybvad Bek kalder asylsystemet for ”dybt inhumant”. Tidligere i juni drøftede han det europæiske asylsystem med sine ministerkolleger i Luxembourg.

Her blev der lavet en ny aftale, der blandt andet åbner op for at kunne sende flere irregulære migranter tilbage til tredjelande, det vil sige lande uden for EU.